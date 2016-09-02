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    Бибрас Натхо: «Третье место в группе с Италией и Испанией будет для Израиля успехом»

    Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо считает, что в предстоящем отборочном матче к ЧМ-2018 против команды Италии он может остаться на скамейке запасных.

    «Разумеется, счастлив я от этого не буду. Но интересы сборной выше интересов конкретного игрока. Нам практически не дают шансов в матче с итальянцами, и это вполне справедливо.

    Думаю, третье место в группе с Италией и Испанией будет для Израиля успехом. Тем не менее, сдавать игру до ее начала никто не собирается. Постараемся побороться», – заявил Натхо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 18:13
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