Шевченко: «У меня нет проблем с игроками, выступающими за клубы России»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что у него нет проблем во взаимоотношении с игроками национальной команды, выступающими за клубы России.

«Я бы хотел столкнуться с проблемой, что мы выиграли отборочную группу и решаем, ехать или не ехать в Россию. Но пока нам предстоят первые матчи, а решение об участии или неучастии принимает федерация футбола. Я не испытываю проблем с игроками, выступающими в России. Среди вызванных на сбор такого нет ни одного» – приводит слова Шевченко «Новое Время».