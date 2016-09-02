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    Отбор ЧМ-2018. Бразилия разгромила Эквадор, Неймар забил победный гол

    В матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2018 сборная Бразилии оказалась сильнее команды Эквадора – 3:0. Счет открыл Неймар, второй мяч забил в свои ворота Вальтер Айови, а окончательный результат установил Габриэл Жезус.

    Этот результат вывел Бразилию на четвертое место, Эквадор занимает вторую строчку.

    Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 7-й тур

    Эквадор – Бразилия – 0:3 (0:0)

    Гол: 0:1 – Неймар, 72 (с пенальти); 0:2 – Айови, 87 (в свои ворота); 0:3 – Жезус, 90.

    Удаления: Паредес, 76 – нет.

    Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 01:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 сентября 2016, 00:18

      А первыйтайм сухой!!!

      0
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      Рейтинг: +32

      galem72 2 сентября 2016, 06:21

      Видимо, игра длилась до 80 минуты, раз шар Неймара оказался победным. )) Потом ребята тупо пинали мяч для себя.

      Да уж, редакция...

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 сентября 2016, 06:21

      к этому пришло

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 2 сентября 2016, 05:51

      Красивый был футбол... Теперь с ностальгией ищу себе в подарок старую советскую книжку "Пеле, Гарринча,футбол" от любого на сайте...А вы не читали? В ответ пришлю настоящий билет на Кубковый матч 2015 "Волга"-"Зенит" и набор самодельных почтовых марок с изображением спортивных сооружений Ржева, Костромы, Твери и Молоково. Ха! С ув.

      -3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 сентября 2016, 05:20

      Вообще то Неймар забил первый гол , а не победный... Выбирайте заголовки правильно, а не лишь бы лишь бы...

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > АртурZaСМ 2 сентября 2016, 06:22

      Он и считается победным ,так как Эквадор не забил

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > АртурZaСМ 2 сентября 2016, 07:17

      Лучше бы вы писали в тему, а не лишь бы лишь бы...))) И кто же забил победный гол тогда?

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > zra78 3 сентября 2016, 11:46

      Тот кто забил последний и как следствие победный... т.е. Жезус...

      0
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 2 сентября 2016, 04:18

      Неймар красавец

      -3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 сентября 2016, 03:33

      С победой!

      -2
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