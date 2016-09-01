Франция и Италия сыграют в товарищеском матче

Сегодня, 1 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Италии и Франции. Встреча начнется в 22:00 по мск.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!