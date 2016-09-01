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    Дибала: «Не хочу быть четвертым нападающим в «Барселоне»

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал интерес «Барселоны» к своей персоне.

    «Интерес «Барселоны» – это всего лишь слухи трансферного рынка. В моих интервью я всегда говорил, что целесообразнее остаться в «Ювентусе». В данный момент было бы сложно рассчитывать на игровую практику в «Барселоне», принимая во внимание уровень нападающих, которые играют в этой команде. Я был бы там четвертым нападающим. Вряд ли это могло бы мне понравиться, так как не было бы полезным для меня», – приводит слова аргентинца Radio Metro 951.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2016 08:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 сентября 2016, 09:09

      Очень правильно, вот года 2-3 пройдет тогда и купим тебя!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +12

      yatsik > Luis Figo 1 сентября 2016, 09:25

      не забудь только пригласить человека, а то пообещал уже :)

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