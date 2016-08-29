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    Моуринью: «Ибрагимовичу я дам четыре дня отдыха, другим игрокам – под два»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил во время перерыва на матчи сборных Златан Ибрагимович получит больше дней отдыха, чем другие игроки.

    «Когда вам 34 года, нужно отдыхать. Вы не можете играть по 70 матчей. Другие парни, которые не вызваны в свои сборные, получат по два дня отдыха. Златану я дам столько, сколько ему нужно. Все зависит от конкретной ситуации.

    Он играет каждый матч, каждую минуту. Четыре матча, 360 минут. Четыре дня отдыха для большого парня!», – сказал Моуринью.

    Источник: Manchester Evening News

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    29.08.2016 22:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 30 августа 2016, 22:41

      Да пусть отдыхает ,правильно, он пашет на поле ,он реально крут в свои 34

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 30 августа 2016, 05:56

      "великий" тренер моур прогнулся под ибру

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > qweewqqweewq 30 августа 2016, 06:24

      чем он прогнулся? Ибра всем уже доказал, что он великий нап! Везде, в любом клубе, в любом чемпионате он забвал помногу! От Шведский лиг до топовых. Ему 34 и он все еще лупит голы один за другим! Я не считаю его хуже, чем Месси и Роналду! Они все великие, просто разные! А бред типа кто-то под кого-то там прогунулся писать... Как школота какая-то.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > Алексей1988 30 августа 2016, 07:15

      такой скачухи не было ни у Дрогба ни у Это'o , ни у других , я не говорю про швайнштайгера или Лэмпарда которого отправил да и в РМ с Раулем он попрощался и начал Касилиаса в запасе оставлять а все эти игроки очень полезны были на тот момент , короче Алексей не "школота": - не умничай !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 30 августа 2016, 01:19

      Ну еще бы, пизды то не хочется получать.

      -2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 30 августа 2016, 00:48

      Бог есть Бог отдыхает Скока сам захочет

      -3
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