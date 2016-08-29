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    Мутко: «С Турцией отношения нормализуются, планирую посетить матч против их сборной»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против команды Турции.

    «С Турцией нормализуются отношения, сегодня сняли запрет на чартерные перевозки. Все ограничения постепенно снимаются. Турецкие власти гарантируют полную безопасность. В том числе – и на матче России и Турции. Я сам планирую посетить этот матч», – приводит слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Матч Турция – Россия состоится в среду, 31 августа. Начало – в 21:15 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 30 августа 2016, 10:20

      Чартеры разрешили в Турцию ,туристы собирают чемоданы !

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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 29 августа 2016, 21:30

      пусть там тебя выебут

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