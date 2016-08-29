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    Петров: «Я очень хочу попасть в состав сборной и дальше выигрывать все матчи»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал о тренировке в составе национальной команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

    «Я очень рад, что я здесь присутствую. На тренировке у нас было общение в тактическом плане. Была стандартная вступительная речь, но она останется между нами. Для меня сборная – это цель. Каждый футболист мечтает играть за свою национальную команду. Я очень хочу попасть в состав и дальше выигрывать все матчи. С Черчесовым я не работал раньше, но играл против его команд. Они всегда хорошо обороняются

    Куда тренер меня поставит, там и буду играть. Надо на контрольных матчах выложиться полностью, мыслить позитивно, и все будет хорошо», – приводит слова Петрова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 19:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 августа 2016, 20:59

      Шанс у тебя может быть и есть, только призрачный, т.к. "люди" Мудко, свое место в сборной не отдадут.

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 августа 2016, 20:20

      какая сборная ..вы рядовые матчи просираете(((((

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