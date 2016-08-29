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    Джанаев: «Ситуация в Турции никак не пугает, спорт не имеет отношения к политике»

    Вратарь «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев рассказал о своих впечатлениях после тренировки в составе национальной команды.

    «Первая тренировка прошла в позитивном ключе, на эмоциях. Большую часть своей карьеры я провел именно с этим тренером. Черчесов – требовательный, у него дисциплина на первом месте.

    Я думаю, я попал в сборную тогда, когда надо. Случилось как случилось, значит, так было надо», – передает слова Джанаева корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Также футболист поделился ожиданиями от выездного товарищеского матча против сборной Турции и прокомментировал последние результаты «Ростова».

    «Ситуация в Турции никак не пугает, спорт не имеет отношения к политике.

    «Ростов» сделал большое дело для города, мы подарили большие эмоции болельщикам. А то, что вчера было в Грозном, от этого надо переключиться. Сейчас мы в сборной и делаем то, что здесь нужно делать».

    Кроме того, Джанаев ответил на вопрос о том, кто будет первым вратарем сборной России.

    «Это провокационный вопрос. Каждый игрок вносит свой вклад в работу команды, а дальше будет решать тренер, кто будет первым, кто вторым и так далее. Официальные матчи сборной, не только контрольные, в последнее время не очень-то получались, нам сейчас надо показывать полную отдачу и выигрывать».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 19:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -256

      balaton78 30 августа 2016, 14:36

      ...Тем не менее народу будет приятна победа над Турцией..Поэтому,нужно выложиться на 100%

      -1
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 29 августа 2016, 22:15

      Зато политика имеет непосредственное отношение к спорту.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 августа 2016, 21:50

      Джанаев просто молодец,давно ждал вызов в сборную он заслужил его пахотой

      1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 29 августа 2016, 19:34

      Скажи это Олимпийцам

      2
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