Агент Кришито: «После пяти лет в «Зените» Доменико думает о возвращении домой»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико подтвердил, что футболист намерен перейти в один из клубов Серии А.

«Для Доменико «Зенит» – прекрасная команда. Но это нормально, что после пяти лет здесь он думает о возвращении домой.

Было бы неправильно давать комментарии до того, как что-либо будет окончательно решено. Есть несколько вариантов, идут переговоры. Посмотрим, что выберет «Зенит», – сказал Д’Амико.

Источник сообщает, что следующим клубом Кришито, скорее всего, будет «Интер».