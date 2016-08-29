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  • Агент Кришито: «После пяти лет в «Зените» Доменико думает о возвращении домой»

Агент Кришито: «После пяти лет в «Зените» Доменико думает о возвращении домой»

29 августа 2016, 19:00
12

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико подтвердил, что футболист намерен перейти в один из клубов Серии А.

«Для Доменико «Зенит» – прекрасная команда. Но это нормально, что после пяти лет здесь он думает о возвращении домой.

Было бы неправильно давать комментарии до того, как что-либо будет окончательно решено. Есть несколько вариантов, идут переговоры. Посмотрим, что выберет «Зенит», – сказал Д’Амико.

Источник сообщает, что следующим клубом Кришито, скорее всего, будет «Интер».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Интер Кришито Доменико
Комментарии (12)
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nik55
1472487424
давно пора
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richi
1472487512
Надо скорее валить, а то Мутко принудит принять российское гражданство и заставят играть за Сборную России.
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18JG
1472488363
Во я словлю смехунка, если перед самым закрытием окна нам помашут ручкой Ломбертс, Гарай, Кришито и Витсель. Вот это будет бомба нахрен! А кто-то из них уйдет наверняка, а замен не нашло наше любимое руководство. Но это как всегда, впрочем.
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Asbjorn
1472489018
После ухода Боаша почему то все тянуться уйти,хотя интер ювентус варианты не плохие,чемп всяко сильнее нашего
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Диктор
1472494066
Ну вот и окончательно распадается Зенит.
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порт
1472494081
Хорошо поработал, удачи дальше.
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amg063
1472554447
защитник он хороший конечно, но симулянт тот еще
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iuda
1472554690
Соскучился по настоящим макаронам
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