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    Мутко: «Кокорин и Мамаев должны пройти долгий путь и вернуть себе доверие сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны пройти долгий путь, чтобы вернуть себе доверие сборной России.

    «Кокорин и Мамаев должны пройти долгий путь и вернуть себе доверие. Кокорин – очень хороший игрок, но надо это доказывать игрой, своим отношением», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Напомним, во время отпуска в Монте-Карло оба футболиста заказали в ночном клубе шампанского на сумму в 250 тысяч евро, за что были наказаны клубами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 18:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +127

      2238331 30 августа 2016, 13:59

      Пусть лучше шампанское вернут! Нам всем!)))))))))

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 30 августа 2016, 13:05

      Да пусть уже поженятся и долбятся в свои клапана отдельно от футбола...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 августа 2016, 01:45

      Заканчивать им пора. Какая там сборная? Ветеранов разве.

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 29 августа 2016, 23:13

      а надо ли? они все 3 всем надоели!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 29 августа 2016, 22:39

      мудка на кол

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 29 августа 2016, 22:32

      Да конечно должны. Пройти через строй болел России. Ну а там уже - ни кто не хотел умирать !

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 августа 2016, 22:08

      Мудко себе доверия уже не вернет

      2
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      Рейтинг: +87

      Polilux > roman230582 29 августа 2016, 22:32

      Продажная падаль !

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 29 августа 2016, 21:06

      Не знает, сука, как вернуть их без шума и пыли, вот и несет ересь.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 августа 2016, 20:47

      Да наше доверие к ним останется на прежнем уровне, как были они г...о, так и останутся. К вам же, господин МУДКО, доверие уже иссякло, и, уже никогда не восстановится.

      5
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      Рейтинг: +527

      трениришко 29 августа 2016, 19:33

      по ходу мудко пидор, а кокорин с мамаевым ему просто нравятся

      4
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