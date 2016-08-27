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    Моуринью: «Мы заслужили более уверенной победы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениям после матча третьего тура АПЛ против «Халла» (1:0). Манкунианцы добыли победу на последних минутах.

    «Мы заслужили более уверенной победы. Выиграть очки на последней минуте – это великолепные ощущения.

    Парни были очень сильны, а во втором тайма мы словно сражались со стеной. Мы были сильны и старались создать сопернику проблемы. Мы пытались, пытались, и все получилось.

    Каждый день я говорю парням, что на каждый матч мы должны выходить за победой. Другие результаты не должны приносить нам радость. Мы знаем, что у нас будут ничьи и поражения, но мы должны настраиваться на победу. Сегодня они это показали», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    27.08.2016 22:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6979

      1bear 28 августа 2016, 09:46

      когда команда забивает всего один мяч в добавленное время - это называется "отскочили"...

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > 1bear 28 августа 2016, 10:36

      если ты смотрел матч, то должен понять что пробиваться через 10 игроков соперника у штрафной это реально трудно

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 28 августа 2016, 08:30

      руни старина молодец всё зделал правильно

      0
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      Рейтинг: +10

      g54hh 28 августа 2016, 03:44

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      0
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      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 28 августа 2016, 02:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот опять это "попугай шоу" начинается...Как же надоел этот плаврук!Такой тупой в плане тактических действий игры,таким составом я уже давно не видел.Ну ничего,следующий матч с сити.Там Пеп ему не даст скучать.

      -5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 00:32

      Нельзя не согласиться, весь второй тайм была просто бомбардировка ворот Халла Сити и если бы они отскочили, это было бы очень не справедливо...

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