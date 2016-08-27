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    Шоу: «В прошлом сезоне у нас была очень сильная защита, и на этом мы строим команду сейчас»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу в матче третьего тура АПЛ против «Халла» (1:0).

    «Если честно, то я и не думал, что это будет наш день, но мы не останавливались, а Маркус Рэшфорд, к счастью, оказался в нужное время в нужном месте.

    В последних трех матчах мы играли не лучшим образом, мы еще формируемся и совершенствуемся. Есть позитивные признаки.

    В прошлом сезоне у нас была очень сильная защита, и на этом мы строим команду сейчас. У нас складывается хороший коллектив, это сильная команда», – сказал Шоу.

    Источник: BBC

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    27.08.2016 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 00:34

      С одной стороны да, пропустили в том году мячей мало (в основном из-за стиля ватокатства на поле), но лично я помню тот цирк и проходной двор который при всём при том творился в защите, и если бы не Давидушка, место в таблице могло быть куда более ниже...

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 августа 2016, 22:22

      Он весь прошлый сезон от перелома ноги лечился! Наверно под антибиотиками плохо за МЮ наблюдал!

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > ManUtd-Volgograd 27 августа 2016, 23:02

      Ну,"МЮ" в прошлом сезоне пропустил мало голов так то.Атака была ни к черту.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > CatMatros 30 августа 2016, 10:56

      Почитай комментарий выше! Все по делу написал!

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