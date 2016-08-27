Шоу: «В прошлом сезоне у нас была очень сильная защита, и на этом мы строим команду сейчас»

С одной стороны да, пропустили в том году мячей мало (в основном из-за стиля ватокатства на поле), но лично я помню тот цирк и проходной двор который при всём при том творился в защите, и если бы не Давидушка, место в таблице могло быть куда более ниже...
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу в матче третьего тура АПЛ против «Халла» (1:0).
«Если честно, то я и не думал, что это будет наш день, но мы не останавливались, а Маркус Рэшфорд, к счастью, оказался в нужное время в нужном месте.
В последних трех матчах мы играли не лучшим образом, мы еще формируемся и совершенствуемся. Есть позитивные признаки.
В прошлом сезоне у нас была очень сильная защита, и на этом мы строим команду сейчас. У нас складывается хороший коллектив, это сильная команда», – сказал Шоу.