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    Вентура назвал состав сборной Италии на матчи с Францией и Израилем

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил заявку на ближайшие матчи команды. 1 сентября итальянцы проведут товарищеский матч против Франции, а 5 сентября стартуют в отборе ЧМ-2018 поединком против Израиля.

    Вратари: Буффон («Ювентус»), Доннарумма («Милан»), Маркетти («Лацио»).

    Защитники: Антонелли, Де Шильо, Романьоли (все – «Милан»), Астори («Фиорентина»), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Ругани (все – «Ювентус), Огбонна («Вест Хэм», Англия).

    Полузащитники: Бернардески («Фиорентина»), Бонавентура, Монтоливо (оба – «Милан»), Кандрева («Интер»), Де Росси, Флоренци (оба – «Рома»), Пароло («Лацио»), Верратти («ПСЖ», Франция).

    Нападающие: Белотти («Торино»), Эдер («Интер»), Габбьядини («Наполи»), Иммобиле («Лацио»), Паволетти («Дженоа»), Пелле («Шаньдун Лунэн», Китай).

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 30 августа 2016, 06:40

      А как же суперзвезда, защитник всех африканцев и просто эпический парень Марио?

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