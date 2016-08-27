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    Рыжиков: «Грасия и Бердыев – фанатики своего дела. Но иностранцам тяжелее у нас»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков дал оценку работе Хави Грасие на посту наставника команды

    «Работа с Хави оставляет лишь положительные эмоции. После нескольких месяцев работы с ним пока ничего плохого сказать не могу. В самом начале были какие-то шероховатости и недопонимания из-за языкового барьера, поменялось меню в столовой, тренировочный процесс. Но за эти месяцы я смотрю и вижу, что еще ни одно упражнение не повторилось и всегда все занятия разные, хоть и одной направленности – все через мяч.

    Похож ли Грасия на Бердыева? Бердыев и Хави обладают хорошей выучкой и знают, чего они хотят от команды, могут донести до игроков. Они фанатики своего дела. Но иностранцам тяжелее. Хави знает, чего он хочет, понимает, как этого достичь. Вы просто дайте ему время и он сделает боеспособный коллектив, который будет бороться за самые высокие места», – заявил Рыжиков.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    27.08.2016 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 16:12

      Во всём виновато новое меню.Не всем сало идёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Суххххро 27 августа 2016, 14:14

      Фашисты уроды друг друга ненавидят

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