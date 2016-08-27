Бундеслига. Дубль Обамеянга принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем» и другие результаты

В матче 1-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» благодаря дублю в исполнении Пьер-Эмерика Обамеянга у себя дома обыграла «Майнц» – 2:1.
В других встречах «Шальке-04» в большинстве уступил «Айнтрахту», «Вольфсбург» оказался сильнее «Аугсбурга», «Кельн» разобрался с «Дармштадтом», «Гамбург» и «Ингольштадт» сыграли вничью.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур
Айнтрахт – Шальке-04 – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Майер, 13.
Удаление: Гектор, 79 – нет.
Аугсбург – Вольфсбург – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дидави, 35; 0:1 – Родригес, 89.
Боруссия Д – Майнц – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Обамеянг, 17; 2:0 – Обамеянг, 89 (с пенальти); 2:1 – Муто, 90.
Гамбург – Ингольштадт – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Вуд, 30; 1:1 – Хинтерсер, 79.
Голы: 1:0 – Риссе, 11; 2:0 – Модесте, 61.
Источник: Бомбардир.ру