Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Роберт Хартманн (Крюгцелль)

Боруссия - Майнц

27.08.2016, Суббота, 16:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия - Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
26 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Боруссия 2:0 Майнц
9 тур
16 октября, пятница 21:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
13 февраля, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Майнц
4 тур
20 сентября, суббота 20:30 Майнц 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
19 апреля, суббота 17:30 Боруссия 4:2 Майнц
14 тур
30 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
20 апреля, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Майнц
13 тур
24 ноября, суббота 18:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
3 марта, суббота 21:30 Боруссия 2:1 Майнц
7 тур
24 сентября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
27 тур
19 марта, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Майнц
10 тур
31 октября, воскресенье 17:30 Майнц 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Майнц 1:0 Боруссия
13 тур
21 ноября, суббота 20:30 Боруссия 0:0 Майнц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
...
  • Читайте нас: 