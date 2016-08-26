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    Бабаев: «Не обижусь на Вагнера, если он забьет ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рад тому, что армейцы вновь встретятся с Вагнером Лавом, который выступает за «Монако». Напомним, что клубы стали соперниками по групповому этапу Лиги чемпионов.

    — Главная интрига жребия: Вагнер Лав едет в гости к ЦСКА?

    — Рады, что встретимся с ним вновь. Мы, кстати, на днях общались. К сожалению, Вагнер в последнее время не так часто выходит на поле. Что ж, будем рады вновь с ним встретиться.

    — Не опасаетесь, что Вагнер огорчит ЦСКА?

    — Это футбол. Посмотрим. Никаких обид на него в любом случае не будет.

    — А «Ростов» в матче с «Аяксом» показал «космос»?

    — Очень рады за клуб, прежде всего за болельщиков. «Аякс» удивил со знаком «минус», но это не умаляет заслуг «Ростова». Они молодцы. Здорово. Что от России в групповом турнире сыграют две команды.

    Источник: Sportbox.ru

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    26.08.2016 09:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 26 августа 2016, 13:15

      ну пусть попробует )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 26 августа 2016, 12:03

      пусть забивает супер-вратарю рекорд нужно продолжить

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 26 августа 2016, 11:00

      Он не забьет, так как не выйдет

      -1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut > KorolShut 31 августа 2016, 13:33

      я ж говорил что не выйдет, он уже не в монако

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 26 августа 2016, 09:42

      А потом успешно перейдёт в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 августа 2016, 09:40

      да никто не обидится)

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