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    Траоре: «Буду очень ждать встречи с «Монако»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    «Группа достаточно серьезная. На мой взгляд, самая сильная команда, которую стоит опасаться больше других — «Тоттенхэм». Мне уже приходилось играть против этой команды ранее. «Байер» тоже на высоком уровне. Что касается «Монако», то, конечно, будет здорово сыграть с ними, буду очень ждать этой встречи. Это добавит изюминки противостоянию. Шансы на выход из группы? Я не большой любитель строить какие-то прогнозы. Будем играть, идти от матча к матчу, а там посмотрим, хватит ли наших усилий для выхода в плей-офф», – заявил Траоре.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.08.2016 23:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:01

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      -2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 августа 2016, 01:16

      ты хоть один мяч забей...нападающий...

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > Rzn_za_cska 26 августа 2016, 07:17

      Не понимаю если честно трансфера Траоре. Он не Вагнер, не Муса и не Думбия. В одиночку, на дриблинге вряд ли, что сможет как могли эти парни, что частенько являлось козырем в ЛЧ. Мне как и многим, казалось, что Слуцкий не слишком любит напов такого плана, не зря же талантливого Нецида в свое время сгноили на банке.

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Valeron 2705 26 августа 2016, 10:34

      Да поттому что у гинера отсудили 100 млн$
      Еше и стадион
      В этоге ничегг хорошего не получилось

      0
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 26 августа 2016, 00:59

      Начинай работать, как можешь, а результаты придут позже

      -1
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