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  • Слуцкий: «Из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники»

Слуцкий: «Из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники»

25 августа 2016, 20:38
79

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы уже привыкли, что жеребьевка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна. На мой взгляд, сейчас произошло все то же самое: из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники. «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер» играют в сильнейших европейских чемпионатах и являются ведущими клубами своих стран. В любом случае, жеребьевка состоялась, и команды определены. Учитывая, что мы имеем огромный опыт игры с большими клубами, у нас должны быть шансы и возможности на выход из группы», – заявил Слуцкий.

Источник: Коммерсант
Лига чемпионов ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (79)
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андрей андреев
1472148007
Ты видел кто Ростову достался?
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Muhametshin
1472148315
Ростову гранды достались, и по ходу им пофигу кто им достался, а Слуцкий уже плачет, лёня это тебе не фнл
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dudarik
1472148514
Только жеребьевка прошла а Леня уже отмазы лепит....конь есть конь.
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Kybik-Pybik
1472150053
Почему-то мне кажеться что Слуцкий обосрется по полной!
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Бестолковый
1472150988
Слуцкому не повезло не с жеребьевкой, а с тем что ЦСКА предется играть в ЛЧ. Думаю любой клуб пробившийся в групповой этап ЛЧ это не везение Слуцкого.
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Valeron 2705
1472151214
Леня ты за... ныть, уже тошнит от того, что ты из года в год отмазываешься еще перед стартом игр в группе. Хочешь соперников послабее вали в ЛЕ. Нет, я понимаю, когда два года подряд попадали с Баварией и Ман. сити, какие там вопросы, ну разве что, кроме слива 3-го места в группе Плызени. Ну а в прошлом то году чего? Средний Манчестер, ПСВ потерявший лидера, Вольфсбург, который по итогу стал 8 в Бундеслиге, но все равно обосрались. Теперь у тебя в группе нет ни одного гранда, команды все три добротные и повыше классом игроков, но не гранды, но ты опять плачешь. Ты то конечно хотел получить: Порту, Брюгге, да Лудогорец. Так с такой игрой, что сейчас, и они бы вас намазали, только от этого было бы еще позорнее. И из второй корзины кстати, можно было клуб получить куда мощнее Байера, так что заканчивай ныть Леонид, а попытайся хотя бы в ЛЕ команду вывести.
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Rustam27
1472153113
Ну вы че ребята, человек тут ожидал Кубан, Мордовия и Томь, а в итоге попадали такие команды, как то все не неожиданно )))
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GM
1472153406
Кстати, а в чем Слуцкий не прав? Или здешние иксперды считают, что "Легия", "Динамо" З, "Лудогорец", "Копенгаген" круче "Монако"? А "Лион", ПСВ, "Спортинг", "Брюгге" круче "Тоттенхэма"?
А вы точно что-то в футболе понимаете или случайно сюда заскочили перед просмотром "Дома-2"? :-)))))
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firs04
1472154261
Поплакался??? А теперь громко - Мы ГОВНО!!!! Задрал уже ныть. Тренируй.
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Чермындыр
1472155251
Леонид приготовил скафандр - трусливое чмо
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