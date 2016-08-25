Слуцкий: «Из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы уже привыкли, что жеребьевка Лиги чемпионов редко бывает к нам благосклонна. На мой взгляд, сейчас произошло все то же самое: из третьей и четвертой корзин нам достались самые сложные соперники. «Тоттенхэм», «Монако» и «Байер» играют в сильнейших европейских чемпионатах и являются ведущими клубами своих стран. В любом случае, жеребьевка состоялась, и команды определены. Учитывая, что мы имеем огромный опыт игры с большими клубами, у нас должны быть шансы и возможности на выход из группы», – заявил Слуцкий.