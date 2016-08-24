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    Кин объявил о завершении карьеры в сборной

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Ирландии Робби Кин объявил об уходе из национальной команды.

    За сборную Кин выступал на протяжении 18 лет: дебютировав в 1998 году, он провел за нее 145 матчей, забил 67 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории ирландской команды. Игрок принял участие в чемпионате мира 2002 года, а также в континентальных первенствах 2012 и 2016 годов.

    Свой последний матч в футболке сборной Кин проведет 31 августа, когда Ирландия сыграет с Оманом.

    Источник: talkSPORT

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    24.08.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -25

      Топс 24 августа 2016, 21:28

      Привет всем любителям футбола

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