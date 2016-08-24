Кин объявил о завершении карьеры в сборной

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Ирландии Робби Кин объявил об уходе из национальной команды.

За сборную Кин выступал на протяжении 18 лет: дебютировав в 1998 году, он провел за нее 145 матчей, забил 67 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории ирландской команды. Игрок принял участие в чемпионате мира 2002 года, а также в континентальных первенствах 2012 и 2016 годов.

Свой последний матч в футболке сборной Кин проведет 31 августа, когда Ирландия сыграет с Оманом.