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    Дибров: «У ростовчан осталась обида на Бердыева, вряд ли его ждут обратно»

    Известный телеведущий Дмитрий Дибров, являющийся болельщиком «Ростова», рассказал о ситуации с бывшим главным тренером дончан Курбаном Бердыевым в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов с «Аяксом».

    «Я сейчас нахожусь в Ростове, и мы все здесь обсуждаем сложную обстановку вокруг команды. Курбан Бердыев – исключительно одаренный тренер, но все-таки нужно быть немного человеком. Тут все немного обижены на него. Разумеется, он вспылил не на пустом месте, но вряд ли тут ждут его обратно. Все-таки у ростовчан осталась некая обида на него. Но это мнение со стороны болельщиков клуба, «чайников» со стороны.

    Все ждут этого матча. Город наэлектризован. Сегодня тут открывается кинофестиваль, но все взгляды обращены на футбольное поле. Главная сложность заключается в том, что тренер никогда не ходит один. Вместе с ним целая команда людей. И группа игроков. Мы не знаем, как скажется уход всей этой команды на сегодняшней игре.

    Было ли бы «Ростову» проще в Лиге Европы? Ну, во-первых, я не понимаю, что такое «проще». Мне кажется, что команда – как мускул. От упражнений она становится только сильнее. Ну и во-вторых, не стоит забывать о лозунге викингов: «Победа священна». Не бывает ненужных побед. Любая победа сплачивает команду и приносит незаменимый опыт. Я надеюсь на счет 1:0 в нашу пользу», – сказал Дибров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2016 18:19
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 августа 2016, 10:18

      В Ростове никто не обижен на Бердыева, это Дима зря. Ростов благодарен
      Бердыеву за все , что он сделал, независимо от того, как сложится жизнь дальше.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 августа 2016, 08:26

      Этот то когда болельщиком стал ?? используем любую возможность напомнить о своей осведомлённости в любой дыре

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 августа 2016, 02:45

      ТЫ БЫ ЛУЧШЕ СО СВОИМИ СВЯЗЯМИ СПОНСОРОВ НОРМАЛЬНЫХ ПОДТЯНУЛ....

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 августа 2016, 00:42

      Ждут, ещё как ждут, не с теми болельщиками ты общался Дима

      2
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      Рейтинг: +332

      семечкин 24 августа 2016, 23:02

      был бы этот "ряженный казачок" на стадионе, он бы услашал, что кричат болельщики в адрес Бердыева....
      да, видно шашку точит)))))

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      Рейтинг: +92

      Dinamo107 24 августа 2016, 22:47

      бердыева в ростове любили и любят.и очень будут рады если он вернется.это один из лучших тренеров современности.ростов вперед!!

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      Рейтинг: +192

      Жека 35 24 августа 2016, 22:40

      Дима, это с какими же ты болельщиками в Ростове общался? Балобол... ИМХО)))

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 24 августа 2016, 21:14

      Почему в Ростове должны быть обижены на Бердыева? Он в очередной раз показал состоятельность, из средней команды вылепил вице-чемпиона России, в этом году команда тоже на ходу, как в чемпионате, так и в Европе ( чего стоит только победа в гостях над Андерлехтом). Наоборот, ростовчане должны быть такому тренеру благодарны, ведь когда еще предоставится такой реальный шанс играть в групповой стадии ЛЧ.

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      Рейтинг: +2855

      nemolod 24 августа 2016, 21:11

      Ростову желаю победить,несмотря на все сложности!

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      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 24 августа 2016, 21:11

      Дибров олень,хлебало открыл свое,великий болела Ростова!Все болельщики только рады будут возвращению Курбана Бердыева!!удачи сегодня Ростову!!!

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