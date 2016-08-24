«Ростов» получит 20 миллионов в случае выхода в групповой этап ЛЧ

«Ростов» в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов заработает около 20 миллионов евро. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, клуб заработает порядка 20 миллионов евро. Из этой суммы более пяти миллионов «Ростов» получит за проход в раунд плей-офф, после того как по сумме двух матчей победил «Андерлехт».

Премиальные? Изначально мы говорили о 10 процентах, потому как сумма все-таки значительная, но пообщавшись с футболистами решили, что на премиальные будет выделено 30 процентов», — сказал Гуськов.

Напомним, что сегодня «Ростов» сыграет в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Аяксом».