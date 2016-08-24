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  • «Ростов» получит 20 миллионов в случае выхода в групповой этап ЛЧ

«Ростов» получит 20 миллионов в случае выхода в групповой этап ЛЧ

24 августа 2016, 14:51
35

«Ростов» в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов заработает около 20 миллионов евро. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, клуб заработает порядка 20 миллионов евро. Из этой суммы более пяти миллионов «Ростов» получит за проход в раунд плей-офф, после того как по сумме двух матчей победил «Андерлехт».

Премиальные? Изначально мы говорили о 10 процентах, потому как сумма все-таки значительная, но пообщавшись с футболистами решили, что на премиальные будет выделено 30 процентов», — сказал Гуськов.

Напомним, что сегодня «Ростов» сыграет в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Аяксом».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Аякс
Комментарии (35)
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Karpathian
1472039951
Никуда они не выйдут :)
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sochi-2013
1472040888
На прижизненный памятник Бердыеву не забудьте выделить. ))
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Жентус
1472043691
Потратили бы эти 20 лямов с умом... На выплаты зарплат, на покупку игроков... А так потратят неизвестно куда и проблемы начнутся. Эти деньги могли бы стать отправной точкой к становлению Ростова как сильного экономически клуба.
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spbultras
1472045131
Вперед,Аякс
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Serjik78
1472045894
Теперь ясно почему проверяют контракты в клубе и в совет директоров хотят впихнуть несколько замов губернатора ;))) Распил ждет ;)))
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Аристократ Олжик
1472046786
Еще кто то сомневается, что Ростов пройдет в ЛЧ??? У Аякса Силлессен, ван дер Хейден, Милик и Фишер ушли . . . игроки основы, особенно Фишер и Милик. Скока лет они делали "погоду" в Амстердаме. А то как они начали чемпионат Голландии, вообще не оставляет сомнений в успехе Ростова
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Chesn0k
1472048515
Матч века для Ростова
Ответить
zadira56
1472049314
Удачи парням!
Ответить
susanin62
1472051900
Вперёд, Ростов! На вас смотрит вся Россия!
Ответить
Дон Посей
1472054815
Сжать зубы и бороться до упора! За клуб, за страну! Тверь верит в ростовчан! С ув.
Ответить
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