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    Булыкин: «У «Ростова» хорошие шансы пройти «Аякс»

    Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между амстердамским клубом и «Ростовом».

    – Шансы хорошие. «Аякс» не так грозен, как обычно в последние годы. Сейчас в команде идет смена поколений. В Амстердаме проявили себя с наилучшей стороны. Самое главное дома теперь сыграть не хуже. Пусть в лигочемпионских баталиях важен еврокубковый опыт, которого у ростовчан не так много, но «Аякс» все молодые. Так что, все будет зависеть от «Ростова».

    – 1:1 после первого тайма на руку команде Дмитрия Кириченко?

    – «Ростову» не нужно думать о прошлом матче. Если они будут пытаться сыграть дома нулевую ничью, это может сыграть с ними злую шутку. Да, 1:1 в выездном матче ─ неплохо. «Ростов» мог пропустить больше, а они еще сами забили. Но я бы посоветовал забыть счет первого матча, нужно выигрывать и сразу показать «Аяксу», что «Ростов» настроен серьезно, ведь у голландцев шустрые игроки могут забить и тогда будет сложно отыграться.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.08.2016 13:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 24 августа 2016, 18:50

      Конечно АЯКС выглядел сильнее Ростова, но Это было дома сейчас же вся Россия за Ростов.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2016, 18:37

      Ростов сегодня победит, настрой команды только на победу, удачи !!!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 13:55

      Аякс сейчас не тот, надо его проходить!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Зенит оле оле ола 26 августа 2016, 09:27

      Вот именно, что смотрел, не сказал бы так...

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 августа 2016, 13:46

      Дай Бог Ростову удачи!!! Вперед МУЖИКИ!!!

      2
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