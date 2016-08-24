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    ФСБ проводит обыск в здании нового генподрядчика «Зенит-Арены»

    В здании компании «Метрострой», которая стала новым генеральным подрядчиком строящегося стадиона на Крестовоском острове в Санкт-Петербурге, проводит обыск ФСБ. Об этом сообщила пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гиняк.

    «ФСБ действительно с 10 утра присутствует в здании управления. Причины и поводы я не могу назвать, поскольку не владею информацией. Но управление «Метростроя» работает в штатном режиме. Руководство в данный момент отсутствует. Сотрудники ФСБ находятся в кабинете главного инженера. Где еще, не могу сказать», – заявила Гиняк.

    Источник: РИА «Новости»

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    24.08.2016 13:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11214

      alp 24 августа 2016, 15:56

      московский подрядчик, с которым разорвали контракт, портит кровь конкуренту... мыслимое ли дело, чтобы контрразведка расследовала вывоз грунта при строительстве метро )))))))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 августа 2016, 15:55

      Сейчас дело на генподрядчика заведут. на крючок посадят и будут принуждать строить наполовину бесплатно. Но при этом проиграют все и зрители и строители и бюджет города. Хорошо будет только тем, кто деньги уже давно упер-заказчику и старым генподрядчикам.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 16:48

      Отлезь. Ни какого удовольствия, от общения с глупым человеком(бугага) не получаю.
      А до майдана доводят страну вороватые правители, которые все запрещают и вот такие "пролетарии" умственного труда, как ты. В Англии и Норвегии майданов не бывает.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 августа 2016, 15:11

      А ещё недавно заммэра сказал,что компания честная и порядочная

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 августа 2016, 15:10

      Та к с главными инженерами и надо, все они козлы. Хотя странно, что деньги пропали намного раньше, а ФСБшники ищут сейчас, причем у нового подрядчика.

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 24 августа 2016, 14:28

      Бедные болелы зенита

      4
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      Рейтинг: +2755

      волчарик > Lexa_Lexa 24 августа 2016, 14:46

      спасибо за понимание. только смотря на отзывы про стадион в душу насрали не только нам

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 августа 2016, 14:08

      Гиняк не сказал,где ещё находятся.Уж не сортиры ли готовят для мочения?

      -3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 13:56

      Лучше бы на Кирова играли, реально зае бали уже с этим стадионом! Или строите, или сносите к ебен ям

      3
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      Рейтинг: +2755

      волчарик 24 августа 2016, 13:36

      прикольно одни воруют других обыскивают.про стадион уже можно книгу абсурдов выпускать

      6
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