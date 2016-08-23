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    Василий Березуцкий: «Все предложения, которые мне поступали, были сопоставимы по деньгам с российскими»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что ранее имел несколько предложений от европейских клубов, однако принял решение остаться в московском клубе.

    «Все предложения, которые мне поступали, были сопоставимы по деньгам с российскими. Так что не думаю, что ради этого стоит менять место жительства. Я здесь родился, привык жить, а там нужно менять абсолютно все. Тем более, что предложение было на словах. Не буду говорить от кого, так как никаких факсов в клуб не поступало.

    Это был 2008 год. Я тогда думал: зачем? Здесь я в ЦСКА выигрываю чемпионат, Кубки, играю в Европе. Тогда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, сборная взяла бронзу на чемпионате Европы. Мы все ждали, что вот-вот начнется развитие российского футбола. Так зачем куда-то уходить, если ты играешь в растущем чемпионате? К сожалению, случилось все наоборот», – сказал Березуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2016 23:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 августа 2016, 09:35

      Ппц.. Вот - основной ответ на вопрос - почему наш профессиональный футбол в такой ЖОПЕ.
      ГЛАВНОЕ - БАБЛО!
      "Мне же в Европе - не предложили больше, зачем мне ехать туда, напрягаться, доказывать, пробиваться в основу, когда "Я ТУТ ПРИВЫК", я всегда в основе, напрягаться не надо..."
      И по молодым игрокам - видно, что их эта система затягивает..
      По юности - феерят, развиваются, что-то выигрывают даже, а потом - получают контракт, "имя", известное в РФ, и всё... расслабон..

      -3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 09:05

      Контрольные фразы: "...Мы все ждали, что вот-вот начнется развитие российского футбола..." и "...К сожалению, случилось все наоборот". Вообще больше добавить нечего

      4
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 24 августа 2016, 08:52

      наверно предложения из Казахстана по просьбе Аршавина))))

      -3
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 24 августа 2016, 08:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да там надо доказывать, тренироваться, а тут можно не напрягаться все проплачено и лучше тебя в стране защитников нет + лимит вот красота....

      -4
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      Рейтинг: +1481

      GM > Andrew01 24 августа 2016, 14:57

      Так это Вася виноват, что лучше защитников так и не появилось?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2016, 08:20

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      Вася, сиди дома не рыпайся и играй за наших коней)))

      -4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 августа 2016, 08:16

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      Ну да зачем играть в футбол, если тебе тупое топтание газона больше платят. Никакого напряга и бабосики хорошие!

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 августа 2016, 06:46

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      "...на словах", короче никому ты не нужен, Вася.

      -6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 августа 2016, 02:41

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      Короче в рублях и мало.

      -6
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 23 августа 2016, 23:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Буратино!!))))) Зачем))) Вася Вася.....

      -7
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