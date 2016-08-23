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    «Фенербахче» отказался от услуг Эркина

    Защитник «Интера» Джанер Эркин, вероятно, покинет миланский клуб в текущее трансфернок окно. Турок не входит в планы нового тренерского штаба во главе с Франком де Буром и поэтому выставлен на продажу. Сообщается, что «нерадзурри» предложили приобрести 27-летнего футболиста его предыдущему клубу «Фенербахче», который игрок покинул лишь нынешним летом на правах свободного агента, однако «желтые канарейки» ответили отказом.

    В данный момент ведется диалог между «Интером» и «Дженоа» по поводу аренды Эркина до окончания сезона.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.08.2016 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 23 августа 2016, 16:04

      Интер как всегда на коне... ждем вылета, чтоб уж совсем убить болельщиков!

      1
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 23 августа 2016, 14:25

      Отлично съездил в Италию! Но если так дальше и пойдет, то и весь тренерский штаб не долго будет работать, результат пока очень разочеровывает.

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