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    «Сток Сити» намерен купить защитника «МЮ» Джонса

    Тренерский штаб «Сток Сити» заявил о желании подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

    «Фил отлично проявлял себя в юные годы. Ему удалось попасть в большой клуб, однако затем все пошло не так, как многие ожидали. Ведь и Алекс Фергюсон видел в нем игрока, способного вырасти в звезду. Будем надеяться, что нам удастся его приобрести. В клубе часто футболисты вновь расцветают», – заявил помощник главного тренера «Сток Сити» Марк Боуэн.

    Источник: FourFourTwo

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    23.08.2016 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 23 августа 2016, 15:58

      Руки прочь, самый надежный защитник в МЮ, только травмы преследуют :-(

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