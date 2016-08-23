«Сток Сити» намерен купить защитника «МЮ» Джонса

Тренерский штаб «Сток Сити» заявил о желании подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

«Фил отлично проявлял себя в юные годы. Ему удалось попасть в большой клуб, однако затем все пошло не так, как многие ожидали. Ведь и Алекс Фергюсон видел в нем игрока, способного вырасти в звезду. Будем надеяться, что нам удастся его приобрести. В клубе часто футболисты вновь расцветают», – заявил помощник главного тренера «Сток Сити» Марк Боуэн.