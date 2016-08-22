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  • Мутко: «Чем больше мы строим «Крестовский», тем он дороже. Это дело надо завершать»

Мутко: «Чем больше мы строим «Крестовский», тем он дороже. Это дело надо завершать»

22 августа 2016, 20:10
28

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с финансированием строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что на возведение арены будут потрачены 2,6 миллиарда рублей, которые были предназначены на строительство социальной инфраструктуры.

«Мне сейчас крайне сложно говорить об этом, узнаю все из СМИ, но с губернатором мне пока не удалось поговорить, но как подают – это очень странно. Наверное, там проходят какие-то корректировки бюджета, думаю, что там не так все, как подается в СМИ. На самом деле, мне крайне сложно комментировать ситуацию, все-таки это в компетенции правительства, мы стараемся сделать все внутри бюджета. Да, конечно, я поговорю с губернатором об этом.

3 сентября также планирую посетить стадион. Безусловно, это дело надо завершать, чем мы больше строим, тем стадион будет дороже», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия Зенит Мутко Виталий
Комментарии (28)
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Johny Di
1471888726
жулик не воруй
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Mirak92
1471889007
да заебал ты уже всех Мудило!
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yorgenbarenz
1471889151
Воровская система отшлифована ещё на Сочи. Падлы вошли во вкус,тем более,никто не арестовывает,хотя,как два пальца изобличить.
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bombardir70
1471889316
Заголовок должен быть другим: Чем больше пилим мы Крестовский тем больше нравится он нам!
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СЛАВА 81
1471889455
Чем дольше строим стадион, тем больше денег наворуем.
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Grelas
1471889462
Та во всей этой мути, Мудко поимел больше всех с Крестовского.
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ZENIT GOAL
1471889558
Да ладно!А то мы не знали!
Ответить
SPARTAK-ARMANi
1471890986
Сука ты мудко . сам спиздил больше всех а теперь сказки людям рассказываешь
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nemolod
1471891987
Просто смешно от слов министра (!) спорта и руководителя от футбола,у которого строительство данного стадиона озвучено как место проведения матчей на Кубок Конфедераций уже следующим летом! Вместо прояснения четкой ситуации и проверки состояния дел (раз его замы с этим не могут справиться) дается обещание ,что с кем-то он там поговорит,хотя по последним фото видно,что там работы минимум на 100 стройотрядов!
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SERGEI.S71
1471893321
Матвиенко начала пилить, Мудко заканчиает! Обоих на кол! С полной конфискацией у всех родственников!
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