Мутко: «Чем больше мы строим «Крестовский», тем он дороже. Это дело надо завершать»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с финансированием строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что на возведение арены будут потрачены 2,6 миллиарда рублей, которые были предназначены на строительство социальной инфраструктуры.

«Мне сейчас крайне сложно говорить об этом, узнаю все из СМИ, но с губернатором мне пока не удалось поговорить, но как подают – это очень странно. Наверное, там проходят какие-то корректировки бюджета, думаю, что там не так все, как подается в СМИ. На самом деле, мне крайне сложно комментировать ситуацию, все-таки это в компетенции правительства, мы стараемся сделать все внутри бюджета. Да, конечно, я поговорю с губернатором об этом.

3 сентября также планирую посетить стадион. Безусловно, это дело надо завершать, чем мы больше строим, тем стадион будет дороже», – сказал Мутко.