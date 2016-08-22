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    Тюльпанов: «Отчасти согласен с теми, кто называет «Зенит-Арену» памятником коррупции»

    Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов выразил мнение, что правоохранительным органам стоит провести расследование касательно строящегося стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    – Скажите, вы согласны с теми, кто называет стадион памятником коррупции?

    – Отчасти, да. Все-таки когда стадион начинали строить, его стоимость составляла 8 миллиардов рублей. Сейчас уже больше 40… Так что, возможно, правоохранительным органам стоит провести расследование. Но уже после завершения строительства. Но сейчас все силы нужно бросить на достройку стадиона. Иначе это обернется для всего города позором.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2016 17:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 20:50

      А где следственный комитет РФ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 августа 2016, 18:48

      "Я памятник себе воздвиг РУКОТВОРНЫЙ" В. Тюльпанов.
      Постыдился бы озвучивать такое, ЧЛЕН СФ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 22 августа 2016, 18:34

      Кандидаты на посадку: Матвиенко, Полтавченко и др.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Taps 22 августа 2016, 20:48

      а где Медведев.Мудко,Силуянов,Миллер, т.н. Хозяин и др.
      около сотни кандидатов.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 августа 2016, 18:29

      Стыдно быть бомжом.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 августа 2016, 18:29

      Коррупция арена.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 18:22

      Продать к ерепени все детали и запчасти что можно продать, эти деньги перечислить на благотворительность, а оставшееся сжечь к собачьим чертям))

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 августа 2016, 18:20

      Отличное название!

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 22 августа 2016, 17:44

      памятник коррупции? а что,неплохое название,надо официальным сделать

      7
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      Рейтинг: +29

      Александр137 22 августа 2016, 17:32

      Уже позор и посмешище)))

      7
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