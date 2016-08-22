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«Локомотив» может отказаться от услуг Бердыева

22 августа 2016, 17:07
34

«Локомотив» может отказаться от сотрудничества с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым. Отмечается, что руководство железнодорожников не готово выполнить все требования 63-летнего специалиста, который хочет увеличить трансферный бюджет и пригласить в команду Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа.

В «Локомотиве» полагают, что приход Бердыева может негативно сказаться на развитии клуба. Первостепенная задача руководителей красно-зеленых – сделать «Локо» экономически привлекательным, а также вернуть в стан московской команды легенд клуба.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Бердыев Курбан
Комментарии (34)
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Суххххро
1471875110
Конечно, зачем вам Бердиев? В локо надо менять каждый два года тренер, а с Бердиевом это делать сложнее, болельщики не поймут
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a-rakhmatov
1471875178
Ну вот и все !!! ....Курбан, возвращайся тебя ждут в Ростове)))
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balaton78
1471875340
Ждем в Ростове!!! Курбан Бекиевич- наш тренер!!!
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momwig_
1471875435
Хателанама весь аул трудоустроить, а то стройканама ветрена аднака...
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FanatSerj
1471876737
Правильно, пусть Федун с РЖД скинутся трошки денег и дадут Ростову с условием что в нем останется Бердыев и не будет баламутить другие команды, где давно уже принято пилить бюджет в своем кругу.
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bombardir70
1471877031
Во всех больших клубах есть своя вертикаль власти(плохая или хорошая)и ломать её по прихоти одного человека не кто не будет!
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Измайловский Кочегар
1471878512
Всё-таки Бердыев - молодец. Он себя ценит (вполне заслуженно) и выставляет адекватные своим заслугам требования.
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Тима 88
1471879591
В этом годк тогда локо будет в 10- ке это максимум
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Гаскойн
1471882845
Бердыев заебал....везде со своим табором лезет!
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vladimir-7
1471883303
Локомотиву нельзя даже думать о Бердыре.
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