«Локомотив» может отказаться от услуг Бердыева

«Локомотив» может отказаться от сотрудничества с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым. Отмечается, что руководство железнодорожников не готово выполнить все требования 63-летнего специалиста, который хочет увеличить трансферный бюджет и пригласить в команду Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа.

В «Локомотиве» полагают, что приход Бердыева может негативно сказаться на развитии клуба. Первостепенная задача руководителей красно-зеленых – сделать «Локо» экономически привлекательным, а также вернуть в стан московской команды легенд клуба.