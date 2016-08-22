Мажич рассудит ответный матч «Ростова» и «Аякса»

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил бригаду арбитров на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом». Встречу доверено обслуживать сербу Милораду Мажичу, помогать которому будут его соотечественники Милован Ристич, Далибор Джурджевич, Данило Груич и Ненад Джокич.

Напомним, что поединок между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа в Ростове-на-Дону и начнется в 21:45 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью – 1:1.