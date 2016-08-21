Ибрагимович: «СМИ много обо мне пишут, но меня это не волнует — в одно ухо влетело, в другое вылетело»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что его не беспокоит то, что о нем пишут в СМИ.

«Тот имидж, который создают мне в СМИ за пределами поля, возник из-за того, что люди пытаются судить меня до того, как они меня узнают. Они много обо мне пишут, но меня это не волнует — в одно ухо влетело, в другое вылетело.

Главное, что обо мне думают мои партнеры, это самое важное. Если им нужна будет моя помощь, я помогу им», — заявил шведский нападающий.

