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    Ибрагимович: «СМИ много обо мне пишут, но меня это не волнует — в одно ухо влетело, в другое вылетело»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что его не беспокоит то, что о нем пишут в СМИ.

    «Тот имидж, который создают мне в СМИ за пределами поля, возник из-за того, что люди пытаются судить меня до того, как они меня узнают. Они много обо мне пишут, но меня это не волнует — в одно ухо влетело, в другое вылетело.

    Главное, что обо мне думают мои партнеры, это самое важное. Если им нужна будет моя помощь, я помогу им», — заявил шведский нападающий.

    Источник: Manchester Evening News

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    21.08.2016 14:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +133

      gera123 21 августа 2016, 16:00

      стареет Златко, в предыдущие годы он бы высказался ярче)))

      1
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 21 августа 2016, 15:46

      златан русские пословицы знает?))))

      -1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > talgatnurzhanov2006 21 августа 2016, 15:56

      Если культурный человек, то конечно знает.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 августа 2016, 15:34

      Ага, прямо так и сказал!?

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Сергей Свояк 21 августа 2016, 15:49

      В оригинале 'It goes in one ear and goes out the other one'.

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