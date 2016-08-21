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    Игуаин: «Хочется выиграть как можно больше трофеев»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин пообщался с журналистами после победы своей команды в матче «Фиорентиной»(2:1) в 1-м туре чемпионата Италии. Напомним, что аргентинец стал автором решающего мяча.

    «Я очень доволен своим дебютом и победным голом. Мы должны продолжать идти по этому пути. Было важно начать с победы. Команда много трудилась и заслужила ее. Хочу отплатить за оказанное мне доверия. Хочется выиграть как можно больше трофеев, хотя мы еще на старте сезона. Посвящаю этот гол всем, кто в меня верил» . -сказал он.

    Источник: Sport Mediaset

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    21.08.2016 11:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 21 августа 2016, 22:43

      КОНЕЧНО, В НАПОЛИ ТО НЕНАВЫИГРЫВАЛСЯ ТО...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      AnayTMN 21 августа 2016, 12:41

      "оказанное мне доверия"... МОЖНО НОВОСТЬ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ?!

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