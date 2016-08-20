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    «Наполи» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала

    Руководство «Наполи» заинтересовано в услугах защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала. Сообщается, что неаполитанский клуб уже сделал официальный запрос о трансфере. Сумма возможной сделки оценивается в 15-18 миллионов евро. Отметим, что проблемой перехода может стать высокая зарплата футболиста.

    Ранее сообщалось, что Мангала не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    20.08.2016 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 20 августа 2016, 20:58

      Идеальная селекционная работа МС... заплатить за игрока круглую сумму, и платить не мыле деньги игроку, который на лавке и даже не нужен

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