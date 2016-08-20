«Наполи» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала

Руководство «Наполи» заинтересовано в услугах защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала. Сообщается, что неаполитанский клуб уже сделал официальный запрос о трансфере. Сумма возможной сделки оценивается в 15-18 миллионов евро. Отметим, что проблемой перехода может стать высокая зарплата футболиста.

Ранее сообщалось, что Мангала не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.