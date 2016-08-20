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    Бубнов: «У ЦСКА более сыгранная команда, чем у «Зенита»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1.

    «Встреча «Зенита» и ЦСКА в очередной раз показала, что у питерцев как были проблемы в нападении, так они и остаются. Футболистам никак не удается наладить быструю игру в позиционной атаке. И в этом матче «Зенит» в основном задействовал фланги, играл через Игоря Смольникова, а хавбеки, кроме Олега Шатова, не проявляли достаточной активности для того, чтобы обострять игру. То же самое было заметно и в поединке с «Ростовом», но в игре с ЦСКА это было заметно еще больше. В первую очередь потому что соперники играли в равных составах.

    Что же до ЦСКА, то армейцы в матче с «Зенитом» выглядели более организованно, они играли в свой футбол, так как у красно-синих команда более сыгранная», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.08.2016 20:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24993

      bset 21 августа 2016, 13:38

      Я смотрю зато у нас в нападении все шикарно

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2016, 09:05

      Бубен прав в нападении у голубых провал, игра там идет только через
      Смольникова. Продавать надо срочно Витселя и Кокорина.

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 21 августа 2016, 00:34

      вчерась он тут распинался что ЦСКА никакой и Зенит их обыграет а сегодня он бухой или вчера был пяный? его не поймешь

      1
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      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 23:13

      помоему бубен позавчера говорил ровно другое? дебил, ебанат или педик?

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 августа 2016, 20:39

      Бубнов своими измышлениями достал всех

      0
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 20 августа 2016, 20:31

      Как то Зенитовцы предпочтительней выглядели, Витселя гнать надо не выкладывается на поле...

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