Бубнов: «У ЦСКА более сыгранная команда, чем у «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1.

«Встреча «Зенита» и ЦСКА в очередной раз показала, что у питерцев как были проблемы в нападении, так они и остаются. Футболистам никак не удается наладить быструю игру в позиционной атаке. И в этом матче «Зенит» в основном задействовал фланги, играл через Игоря Смольникова, а хавбеки, кроме Олега Шатова, не проявляли достаточной активности для того, чтобы обострять игру. То же самое было заметно и в поединке с «Ростовом», но в игре с ЦСКА это было заметно еще больше. В первую очередь потому что соперники играли в равных составах.

Что же до ЦСКА, то армейцы в матче с «Зенитом» выглядели более организованно, они играли в свой футбол, так как у красно-синих команда более сыгранная», – сказал Бубнов.