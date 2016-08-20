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    Сарри: «Невозможно просто так взять и заменить Игуаина, который побил рекорд по голам в Серии А»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подчеркнул, что заменить экс-форварда «адзурри» Гонсало Игуаина, перешедшего в «Ювентус», будет совсем непросто. Напомним, в прошлом сезоне аргентинец установил абсолютный рекорд Серии А по количеству голов в одном сезоне, поразив ворота соперников 36 раз.

    «В футболе порой происходят вещи, которые превосходят все ожидания и предсказания, однако на бумаге у «Ювентуса» есть преимущество. Не намерен вести речь об игроке «бьянконери», потому что меня невероятно злило, когда туринцы говорили об Игуаине, а он был футболистом «Наполи».

    Если кто-то считает, что можно без проблем найти замену нападающему, установившему новый рекорд по количеству голов в Серии А, то это совсем не так. Нам стоит подумать, как теперь действовать дальше. В межсезонье мы укрепили уверенность, забив множество голов, причем, сделали это 17 разных футболистов. Это, конечно, здорово, однако при этом не нужно недооценивать потерю игрока, забившего 38 мячей в минувшем сезоне. Практически нереально найти ему равноценную замену», – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    20.08.2016 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 20 августа 2016, 20:20

      Все говорят "мешок" "мешок", вот интересно на него будет посмотреть, ведь на фотке он реально как "мешок"

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