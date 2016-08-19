«Челси» готов предложить «Вольфсбургу» за Родригеса 22 миллиона

Что то затевается, если под Аспиликуэту ищут замену . . . Сомневаюсь я, что Родригес для скамейки . . . Или же ИВАНович в центр обороны уйдет . . .
Руководство «Челси» заинтересовано в приобретении защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса. По информации источника, лондонский клуб находится в поисках усиления линия обороны и готов приобрести швейцарского футболиста за 22 миллиона фунтов.
В прошедшем сезоне Родригес провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 24 матча, в которых забил два гола и заработал три желтых карточки.