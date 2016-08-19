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    «Челси» готов предложить «Вольфсбургу» за Родригеса 22 миллиона

    Руководство «Челси» заинтересовано в приобретении защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса. По информации источника, лондонский клуб находится в поисках усиления линия обороны и готов приобрести швейцарского футболиста за 22 миллиона фунтов.

    В прошедшем сезоне Родригес провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге 24 матча, в которых забил два гола и заработал три желтых карточки.

    Источник: Goal.com

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    19.08.2016 19:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 19:57

      Что то затевается, если под Аспиликуэту ищут замену . . . Сомневаюсь я, что Родригес для скамейки . . . Или же ИВАНович в центр обороны уйдет . . .

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