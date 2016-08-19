Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба: «Ибрагимович любит говорить: «Я – Златан»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своих отношениях с одноклубником нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    «Мне всегда приятно выступать с очень сильными футболистами, звездами. Такие игроки, как Ибрагимович, всегда хотят большего. Для достижения высоких целей и задач нужны такие, как Златан.

    Ибрагимович любит пошутить. Он всегда говорит что-то о моей прическе или обуви, когда мы встречаемся. А еще он любит говорить: «Я – Златан». Он очень славный парень», – заявил Погба.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2016 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 19 августа 2016, 14:56

      А Погба говорит :Юве мой дом ,я остаюсь в Юве !!!))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Apachi Bur 19 августа 2016, 16:20

      Ну а что ему еще говорить? Я - Поль, звучит бредово . . .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11