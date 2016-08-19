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    Триатлонист Полянский: «Над нашими футболистами смеются все, кто только может»

    Триатлонист Дмитрий Полянский жестко высказался в адрес российских футболистов. По словам спортсмена, ему смешно слышать о жалобах игроков.

    «Над нашими футболистами, кажется, смеются уже все, кто только может, так что не знаю, что тут сказать. Но их тоже жалко, уже и в клуб сходить нельзя – сразу обвиняют во всех смертных грехах. Но у нас, правда, лошадиный вид спорта и сезон очень длинный: с января начинаем жестко тренироваться, в октябре заканчиваем, а в ноябре уже ведется подготовительный цикл к следующему. В пиковый период мы стараемся разделять тренировки. То есть если у тебя в какой-то день идёт упор на велосипед, добавляем плавание, а бег уже посредственно. В другой – наоборот упор на плавание и бег. В самый длительный день можем часов пять подряд заниматься, наверное», – сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    19.08.2016 10:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 19 августа 2016, 13:57

      Думаю Полянский был бы непротив чтоб и над ним смеялись, если бы он зарбатывал столько же, сколько наши футболисты

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 19 августа 2016, 12:51

      А сам Дмитрий Полянский не такой уж и именитый спортсмен.

      -2
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Grelas 19 августа 2016, 16:38

      Если ты его не знаешь- это ни о чем не говорит. Ты удивишься, но Бетховен не только кличка собаки.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 августа 2016, 12:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно смеются.30% мировых богатств,всего 2% населения и 60 место по уровню жизни.Рядом с Тринидад и Тобаго(кто это?)

      -7
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 19 августа 2016, 12:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да, баянисту Пасьянскому даже пукнуть некогда и он очень огорчен, что над нашими футболистами смеются все, кто только может, а он не успевает.

      -4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 августа 2016, 11:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это он к тому, что сам хотел бы по клубам пошататься, да вот беда, совсем некогда....

      -4
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 19 августа 2016, 10:43

      "Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж. Он над нами издевался - ну сумасшедший, что возьмешь". (С). В. Высоцкий.

      -2
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