Куадрадо останется в «Ювентусе» еще на год

«Ювентус» договорился о продлении срока аренды полузащитника «Челси» Хуана Куадрадо. Туринцы заплатят за год пребывания колумбийца в команде 4 миллиона евро, после чего смогут выкупить трансфер футболиста.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел видеть Куадрадо в составе команды, но тот ответил отказом.

Отметим, в прошлом сезоне Куадрадо провел в составе «Ювентуса» 27 матчей в Серии А, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.