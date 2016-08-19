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    Куадрадо останется в «Ювентусе» еще на год

    «Ювентус» договорился о продлении срока аренды полузащитника «Челси» Хуана Куадрадо. Туринцы заплатят за год пребывания колумбийца в команде 4 миллиона евро, после чего смогут выкупить трансфер футболиста.

    Сообщается, что главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел видеть Куадрадо в составе команды, но тот ответил отказом.

    Отметим, в прошлом сезоне Куадрадо провел в составе «Ювентуса» 27 матчей в Серии А, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    19.08.2016 01:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      Moglover 19 августа 2016, 09:31

      Так вроде как ещё нет такой информации, и мистер Конте не хотел его отпускать

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 04:55

      Да продали бы уже . . .

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