Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Уверен, что Ибрагимович будет выступать за «МЮ» как минимум два года»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что нападающий Златан Ибрагимович не покинет его команду в конце сезона. Напомним, что шведский форвард подписал с манкунианцами однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.

    «Я спрашивал у него о семье и о том, счастливы ли они здесь. Я знаю, что для Ибрагимовича это очень важно. Он сказал, что все довольны.

    Он очень мотивирован, поэтому я не вижу причин для его ухода. У меня нет никаких сомнений в том, что он будет играть за «Манчестер Юнайтед» в течение следующих двух лет», – отметил Моуринью.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2016 18:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 августа 2016, 23:12

      олл

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 19 августа 2016, 00:14

      Хочешь рассмешить Господа,поделись своими планами.(народная поговорка).Так что мистер Хосе...Как всегда устраивает из футбола балаган.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11