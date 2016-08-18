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    Нигматуллин: «В молодежной сборной России не хотят сталкивать лбами Митрюшкина и Селихова»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение по поводу расширенного списка молодежной национальной команды.

    «Составитель расширенного списка молодежной сборной наверняка больше ориентировался на того, кто будет в основном составе, нежели на тех, кто будет в запасе. В молодежных сборных так бывает – когда вызывают того, кто толком не играет потому, что пока не тянет высшую лигу.

    Конечно, отсутствие Антона Митрюшкина немного удивительно, но здесь не надо искать какого-то скандала. Возможно, это говорит о том, что за ним не следят руководители молодежной сборной или не хотят сталкивать его лбами с Александром Селиховым, считая последнего безоговорочным номером один на данный момент», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 17:07
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