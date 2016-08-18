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    Погба: «Цель «Манчестер Юнайтед» – победа в АПЛ и возвращение в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о целях команды в нынешнем сезоне, а также признался, что готов выйти на поле в предстоящем матче АПЛ с «Саутгемптоном».

    «Сыграю ли я «Саутгемптоном»? Вы должны спросить об этом тренера. Я чувствую себя хорошо. В течение последних десяти дней я только и делал, что тренировался.

    Каково ощущать себя самым дорогим футболистом в мире? Я не думаю об этом. Я просто счастлив играть в футбол.

    Главная цель «Манчестер Юнайтед» — победа в чемпионате и возвращение в Лигу чемпионов, где наше место», – сказал Погба.

    Источник: Manchester Evening News

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    18.08.2016 01:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      DMITRY26 20 августа 2016, 12:47

      Покажи им Моур

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 18 августа 2016, 08:45

      Ну он по любому лучше, чем уже не молодой Швайни

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 августа 2016, 08:41

      У МЮ в этом сезоне состав боевой,должны бороться за титул!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      valencia 45 18 августа 2016, 06:39

      Манчестер в порядке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 18 августа 2016, 05:12

      В Лиге Чемпионов - выход из группы - максимум что светит МЮ.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 18 августа 2016, 01:41

      Ибра все сделает!!!

      2
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