Агент: «По поводу Кришито с «Наполи» контактировал, но не более»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д'Амико рассказал, как обстоят дела с вероятным переходом 29-летнего итальянца в «Наполи».

«Сейчас можно вести речь лишь о догадках. Трансферный рынок подразумевает только конкретные факты, так что я пока без каких-либо новостей. Кришито мог оказаться в «Наполи» еще до перехода в «Зенит», однако тогда российский клуб сработал быстрее и сделали более конкретное предложение. Некоторые контакты с руководителями «адзурри» имели место быть, но не более.

Луческу высоко отзывается о Кришито. Доменико питает особые чувства к Неаполю, но в нынешней реальности игроки – это граждане мира», – приводит слова Д'Амико Radio CRC.