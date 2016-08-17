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    «Вольфсбург» переключился с Дзадзы на Гомеса

    «Вольфсбург» не смог договориться с «Ювентусом» о приобретении нападающего Дзадзы. Как сообщает источник, стороны не пришли к общему знаменателю в вопросе суммы компенсации за 25-летнего игрока.

    По это причине «волки» переключились на форварда «Фиорентины» Марио Гомеса. В самое ближайшее время представитель немецкого клуба посетит Италию, где обсудит с руководством «фиалок» детали перехода футболиста сборной Германии. Сумма трансфера может составить семь миллионов евро.

    Напомним, минувший сезон Гомес провел на правах аренды в «Бешикташе», однако был вынужден покинуть Турцию из-за нестабильной политической обстановки.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    17.08.2016 16:19
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