Лоськов будет помогать Пашинину в «Локомотиве»

Бывший пресс-атташе «Локомотива» Александр Удальцов сообщил, что экс-хавбек железнодорожников Дмитрий Лоськов станет членом тренерского штаба Олега Пашинина. На данный момент 41-летний наставник руководит командой на правах исполняющего обязанности, однако в ближайшем будущем, по словам президента красно-зеленых Ильи Геркуса, может избавиться от данной приставки и возглавить «Локомотив» на постоянной основе.

Кроме того, глава московского клуба подтвердил, что клуб не рассматривал на должность рулевого и не вел переговоры с экс-главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

«Дмитрий Лоськов войдет в тренерский штаб Пашинина», – написал Удальцов на своей странице в Twitter.