Хохлов: «У Зобнина и Миранчука большой потенциал, их вызов в сборную России оправдан»

Экс-хавбек сборной России Дмитрий Хохлов поделился своими соображениями насчет состава национальной команды, который главный тренер Станислав Черчесов вызвал на товарищеские встречи с Турцией и Ганой.

«После Eвро-2016 нужно было что-то менять. Новые фамилии в составе национальной сборной были ожидаемы. В первую очередь Станислав Саламович отталкивается от того, кто как выступал в прошлом сезоне.

Крицюк и Джанаев играли достойно. Они заслужили появления в составе. Игнашевич провел в сборной немало времени, но его время прошло. Пора вызывать других. Новосельцев показывал в последнее время качественный футбол, Семенов тоже. Достойная ли замена? Время покажет. Кокорин не может обрести прошлую форму и набрать кондиции. Ему нужна пауза в игре в сборной. Глушаков? Он имел полное право получить приглашение, но решать главному тренеру. Будет много товарищеских матчей – есть возможность просмотреть многих игроков, попробовать разные сочетания.

Что касается Зобнина и Миранчука, то их вызов – не только работа на перспективу. Эти ребята заслужили вызов. У них большой потенциал.

Марио Фернандес – сильный игрок. Я полностью поддерживаю его натурализацию. Бразилец способен вытеснить Смольникова из состава, потому что Игорь нестабилен в последнее время», – сказал Хохлов.