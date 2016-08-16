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    Фабрегас не намерен покидать «Челси»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас проявил твердое намерение остаться в клубе и побороться за место в основном составе. Напомним, испанец не принял участие в поединке первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1), оставшись в числе запасных. После этого СМИ сообщили, что 29-летний игрок недоволен своим положением в команде и хочет сменить прописку. Среди вероятных кандидатов на футболиста назывались «Реал» и «Ювентус». Фабрегас связан соглашением с синими до середины 2019 года.

    «Сеск является игроком «Челси», и я в восторге от его отношения и поведения. Может случиться так, что Фабрегас не попадет в стартовый состав, однако подобное может произойти со всеми игроками», – сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте.

    Источник: Skysports

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    16.08.2016 18:31
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